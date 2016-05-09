Бразилиа, 9 мая, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Председатель верхней палаты парламента Бразилии Ренан Калейрус заявил, что отказывается выполнять решение и.о. спикера нижней палаты Валдира Мараньау об аннуляции импичмента президенту страны Дилме Руссеф и проведении процедуры повторного голосования. «Мы не можем допустить подобных шуток с демократией», заявил Калейрус, сообщает Reuters.

Senado Federal Дилма Руссефф

Ранее сама президент Бразилии Дилма Руссефф призвала своих сторонников «с осторожностью» отнестись к решению исполняющего обязанности главы нижней палаты парламента Валдира Мараньау. «Я не знаю, какими будут последствия. Мы живем во время интриг и ухищрений. Пожалуйста, отнеситесь с осторожностью к этой новости», — заявила Дилма Руссефф, комментирует ТАСС.

Напомним, что исполняющий обязанности главы нижней палаты парламента Бразилии Вальдир Мараньау вместо временно отстраненного от этой должности Эдуарду Куньи заявил, что процесс импичмента необходимо приостановить и провести повторное голосование. Он полагает, что в ходе этой процедуры были допущены нарушения. Нижняя палата ранее поддержала отстранение Дилмы Руссефф от власти. За импичмент проголосовало 367 депутатов при необходимых 342. По мнению бразильских экспертов, повторное голосование не повлияет существенно на результат.