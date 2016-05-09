Москва, 9 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Завершая торжественные мероприятия в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на Поклонной горе почтили память павших световым шоу «Свет памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 9 мая. Вечно молодые

В 2016 году память погибших и пропавших без вести защитников почтили не только традиционной минутой молчания, но и световым шоу. Ровно в 20:55 умолкла музыка и прочие звуки, и на площади Победы зажглась 10-метровая конструкция в виде цветка, символизирующего вечный огонь.

Синхронно со световым цветком, на руках москвичей зажглись и 12 тысяч интерактивных браслетов, которые заранее раздали посетителям, пришедшим почтить память отстоявших Родину героев.