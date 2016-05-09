Москва, 9 мая, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Небо Москвы украсили праздничные салюты и фейрверки в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи людей собрались посмотреть салют на 36 площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

Старт салюта и фейрверков начался в 22:00, салютный расчет работал в течение 10 минут. Несмотря на формальное окончания праздника, москвичи и гости столицы продолжают гулять по городу.

Напомним, 9 мая в столице в честь Дня Победы прошло порядка 600 мероприятий на 68 поощадках.