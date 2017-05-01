Таллин, 9 мая, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Вечером 9 мая в Таллине состоялась массовая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие порядка тысячи участников. Об этом сообщил таллинский корреспондент ИА REGNUM, принявший участие в мероприятии в футболке агентства REGNUM и с официальным лозунгом агентства «Смерть фашистским оккупантам». По его словам, полиция Эстонии не рискнула прибегнуть к разгону массового мероприятия, так как к 18:00 часам 9 мая на улице Фильтре тээ скопилось до полутысячи людей. Звучали песни военных лет, раздавались фотографии воинов-участников Великой Отечественной войны. К шести вечера стало известно, что из-под ареста так и не выпущен организатор мероприятия, эстонский антифашист Дмитрий Линтер.

Знамя Победы

К 18:00 полиция распорядилась очистить начало улицы Фильтри тэе, и участники акции самостоятельно, но в пешем порядке отправились по ранее утверждённому маршруту. Примерно в акции приняло участие более тысячи человек. Они не стали перекрывать проезжую часть, а прошли к Военному кладбищу и памятнику «Бронзовый солдат» по тротуару под контролем полицейских на велосипедах. Полиция не выразила претензий к участникам акции.

Акция «Бессмертный полк — Таллин» состоялась. Ее участники пронесли по утвержденному ранее маршруту фотопортреты своих родственников — воинов Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику «Бронзовый солдат» на Военном кладбище Таллина. Акция закончилась примерно в 19:00 по таллинскому времени.