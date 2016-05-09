Вашингтон, 9 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Власти США, РФ и Ирана будут оказывать давление на сирийскую оппозицию и официальные власти в Дамаске с целью соблюдения режима перемирия в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

ИА REGNUM

«Мы (власти США) ответственны за то, чтобы удостовериться в соблюдении соглашения оппозицией, а Россия и Иран несут ответственность за то, чтобы добиться соблюдения (режима перемирия) режимом Асада (президент Сирии)», — цитирует Керри Reuters.

При этом госсекретарь США добавил, что «после долгих часов дискуссий, Москва дала понять, что готова пойти эти путем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2016 в Сирийской Арабской Республике вступил в силу режим прекращения огня.

Запрещенные в РФ и многих других странах террористическая организация «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», а также другие экстремистские группировки не попадают под перемирие.