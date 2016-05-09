Ялта, Крым, 9 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. В Ялте на стенах подземного перехода в районе площади Советской и вещевого рынка к 9 Мая открыли граффити «Сохраним память», которое молодые ялтинские художники создали специально ко Дню Победы. Молодёжь нарисовала портреты ялтинских участников Великой Отечественной войны — дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, Героя Советского Союза и Почётного гражданина города Ялты Петра Рассадкина и Героя Советского Союза Павла Кулешова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

Фото отдела информационного обеспечения администрации Ялты

«Ветераны дали нам свободную жизнь, благодаря этому сегодня я могу заниматься любимым делом. Эти рисунки — наш подарок к 9 Мая. Через них мы отдаём дань уважения и признательности нашим ветеранам», — сказал один из создателей граффити Владислав Подопригора.

Команда художников, работавших над этими рисунками — Владислав Подопригора, Юрий Зинченко и Денис Клименко — уже известна в Ялте по таким работам, как граффити с изображением известных героев кино, которое в прошлом году появились на стене кинотеатра «Планета Кино IMAX» ко Дню молодёжи России. Местные власти и дальше обещают предоставлять им площадки для творчества.

«Сегодня у нас есть уже около 10 групп молодых художников, которые готовы рисовать красиво и в специально определённых для этого местах. Ребята хотят украшать город, а не портить его. А мы им в этом помогаем и поддерживаем», — сказала депутат Ялтинского городского совета Елена Надель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте на 9 мая в акции «Бессмертный полк» участвовало более 10 тыс. человек, а на празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Холм Славы пришло рекордное за многие годы число жителей города — более 7 тыс. человек.

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