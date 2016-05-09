Анкара, 9 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Членство в Европейском союзе (ЕС) для официальной Анкары является стратегической целью. Об этом, как передает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

«Я надеюсь, что введение безвизового режима… положительно скажется на выполнении данных обещаний и ускорит процесс присоединения», — отметил глава государства.

При этом Эрдоган считает, что в случае вступления Турции в ЕС будет достигнута «стабильность в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта Турция и страны ЕС заключили соглашение по нелегальным мигрантам. По договору между Анкарой и Брюсселем, Турция обязуется принять нелегально въехавших в ЕС мигрантов.

Взамен страны ЕС будут принимать из Турции тех, кто имеет право на получение статуса беженца.