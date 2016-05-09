Тирасполь, 9 мая, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе 9 мая состоялся военный парад, посвященный 71-й годовщине Великой Победы и 72-й годовщине освобождения территории Приднестровья от немецко-румынских захватчиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, особенностью парада стало участие в нем личного состава и военной техники Оперативной группы российских войск — впервые за 25-летнюю историю Приднестровья.

president.gospmr.ru «Бессмертный полк» в Тирасполе, ПМР

«Сегодня уникальный парад: в нем впервые приняли участие военнослужащие российской группы войск, — заявил президент ПМР Евгений Шевчук. — Как известно, в те времена, когда была война, мы все были едины, вне зависимости от национальности защищали нашу единую Родину. Это нас объединяет! Я верю в то, что мы рано или поздно, а лучше раньше, будем жить в единой стране».

«Мы свято чтим память о Великом Дне Победы. И здесь, в Приднестровье, и сегодня особо остро ощущаем хрупкость мира, стабильности и спокойствия. Как многие века, так и сегодня мир на берегах Днестра поддерживается русским солдатом», — добавил он.

Шевчук заявил, что крайне негативно относится к попыткам переписывания истории, которые отмечаются в соседних странах — в Молдавии и на Украине. «Переписывание истории создает условия, когда человек забывает, кто он такой, кто его предки, за что воевали, что охраняли, что любили и что строили! Переписывать историю ни в коем случае нельзя. Есть такие попытки у наших соседей… Мы оберегаем и сохраняем историческое наследие Победы!» — сказал он.

«Победа советского народа в Великой Отечественной войне придает особый смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поколений, родившихся в послевоенное время, — отметил в свою очередь председатель Верховного совета ПМР Вадим Красносельский. — Этот праздник объединяет поколения единой исторической памятью. На многие десятилетия великий подвиг народа-воина, народа-труженика стал неиссякаемым источником духовной силы для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни и опору для созидательных дел сегодня».

В рамках празднования Дня Победы в Тирасполе и других городах Приднестровья прошли акции «Бессмертный полк». В Тирасполе колонну жителей города с портретами своих родственников-фронтовиков возглавили руководители республики — президент Евгений Шевчук, спикер Вадим Красносельский, премьер-министр Павел Прокудин.

Президент Шевчук рассказал, что нес в руках портрет своего деда Бабенко Николая Андреевича, который в январе 1945 года погиб в Восточной Пруссии. «У меня в семье воевало 17 человек, шестеро погибло, шестеро детей умерло от голода во время войны и сразу в послевоенные годы. Такие ужасы войны, которая унесла жизни многих наших соотечественников, сограждан. Сейчас можно даже взглядом увидеть, сколько было бы у нас людей, если бы не было этой войны», — сказал Шевчук.

Спикер Вадим Красносельский сообщил, что нес фотографию своего деда Василия Ивановича Красносельского, который был призван в Красную Армию в январе 1944-го, отличился в боях за Севастополь, где был ранен, но остался в строю, награжден медалью «За отвагу». Победный май Василий Иванович Красносельский встретил в Австрии. «День Победы — это праздник единения. Он объединяет народ независимо от взглядов и помыслов. Наша национальная идея — помнить павших героев и радоваться Победе», — отметил Вадим Красносельский.

«Сегодня я шел с портретом деда Кустова Калистрата Семеновича, — рассказал приднестровский премьер Павел Прокудин. — В моей семье это святой праздник. Очень приятно, что у нас, в Приднестровье, есть возможность участвовать в такой акции. В нашей истории, для нашего народа День Победы — праздник объединяющий: вы видели, сколько сегодня было людей».

Шествие «Бессмертного полка» завершилось у Мемориала Славы Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Военнослужащие в форме и с оружием той героической поры продемонстрировали реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны с привлечением ретротехники. Также на территории воинской части была организована выставка техники времен Великой Отечественной войны, современных образцов и вооружения.

«День Победы — это особый праздник для всех, не только для российских людей, — сказал начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрий Зеленков. — Это праздник, который от фашизма освободил, помимо Советского Союза, практически всю Европу и дал возможность людям жить. Недаром в этом году прошли акции «Бессмертный полк» в США, во Франции и других странах Европы. Это говорит о том, что никто не забыт, ничто не забыто. Пока на этой земле находится русский военнослужащий, здесь всегда будет мир и мирное небо над головой».

«Вспоминая Победу 1945 года, 9 мая мы — приднестровцы, празднуя все вместе этот праздник, ставим перед собой внутреннюю задачу — вернуться в лоно единой Родины, чтобы мы вместе отмечали праздники, вместе обороняли страну, вместе ее строили. Все видят, что, к сожалению, происходит сейчас в Кишиневе, на Украине, в Одессе. А настоящие сильные духом русские военные участвуют в параде в Тирасполе, вспоминая своих отцов и дедов. И не только вспоминая, но и сегодня защищая всех приднестровцев от войны. Спасибо! С Днем Победы!» — подвел итог президент Евгений Шевчук.