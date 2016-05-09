Калуга, 9 мая, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Граффити с изображением легендарного штурмовика Ил-2, времен Великой Отечественной войны украсило ко Дню Победы, одну из стен на на улице Генерала Попова в Калуге, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

onf.ru Граффити ко Дню Победы

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Калужской области Дениса Шаулина, Ил-2 — самый массовый советских самолет, который участвовал в воздушных сражениях минувшей войны и именно на нем соверши свой подвиг уроженец Калужской земли, Герой Советского Союза летчик Алексей Свертилов. В рамках проекта ОНФ «Имя героя именем воздушного асса Алексея Свертилова была названа средняя школа №6 города Людиново. Здесь открыт уголок памяти летчика — героя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя общеобразовательная школа № 6 города Людиново, стало первым в регионе, подключившимся к акции проекта Общероссийского Народного фронта «Имя героя школе». Школа из калужского города Людиново славится тем, что здесь более 20 лет работает поисковый отряд, занимающийся перезахоронением останков солдат и офицеров Красной Армии.

Алексей Иванович Свертилов (1914−1990 г.г.) — уроженец Жиздринского района Калужской области. Он работал на заводе в городе Людиново. В марте 1943 был направлен на фронт штурманом 807-го штурмового авиационного полка. В годы Великой Отечественной войны освобождал восточную и южную Украину, участвовал в боях за Крым, а после освобождения Крыма — в блокировании и разгроме курляндской группировки немецко-фашистских войск в Прибалтике. Алексей Свертилов награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Алексей Иванович — почетный гражданин города Людиново, где установлена мемориальная доска в память о нем.

Напомним, Калужская область стала третьим регионом России, где реализован проект «Имя героя — школе». Целью проекта является привлечение внимания юных граждан России к героическим поступкам земляков, вовлечение их в изучение истории России через исследование судеб ее выдающихся сынов.