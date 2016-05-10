Москва, 10 мая, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Всего за несколько лет акция «Бессмертный полк», зародившаяся в Сибири, приобрела не просто всероссийские — а поистине всенародные масштабы, став главной частью, смыслом и сутью празднования Дня Победы. В каждом регионе великой страны, в каждом крупном и малом ее населенном пункте 9 мая плечом к плечу прошли живые и павшие — поколения прошлые и поколение нынешнее. ИА REGNUM публикует фотоотчет о шествии многотысячного Бессмертного полка России — от восточных до западных ее рубежей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Сотрите сводный фоторепортаж о шествии «Бессмертного полка»

Дальний Восток

Только лишь в Благовещенске торжественное шествие собрало около 5 тысяч человек. Под песни военных лет потомки пронесли фотографии героев, погибших в годы Великой Отечественной войны и мирное время. В Еврейской автономной области в шествие «Бессмертного полка» влились еще 5 тысяч человек — от школьников до пенсионеров, многие пришли целыми семьями. Около 6 тысяч участников прошли в составе полка в Магадане. Цифра превзошла все ожидания организаторов, которые ранее говорили о том, что в акции примут участие всего около 500 человек. В Приморском крае шествие «Бессмертного полка» объединило свыше 50 тысяч человек, особенно массово акция прошла во Владивостоке. Участники памятного мероприятия с фотографиями их героических предков прошли по городу почти 6 километров.

На Сахалине организаторы ожидали, что в акции примут участие 2,5 тысячи человек. По факту же «Бессмертный полк» на острове объединил более 4 тысяч участников. В Якутии в акции приняли участие более 20 тысяч человек. Город воинской славы Петропавловск-Камчатский собрал около 7 тысяч человек, хотя изначально организаторы планировали, что будет около 3 тысяч человек, а в начале шествия насчитывали всего 1 тысячу участников. Но по мере движения колонны, количество людей значительно увеличилось. Свыше 120 тысяч жителей 130 населённых пунктов Хабаровского края 9 мая объединились в шествии «Бессмертного полка». Сама же дальневосточная столица собрала 50 тысяч человек, включая гостей из Австралии, Китая и США. А на Чукотке в «Бессмертном полку» по главной улице Анадыря прошли 500 человек. «У нас маленький город, и для нас это много», — считают организаторы.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Южно-Сахалинск

Сибирь

Около 5 тысяч человек пришли в горно-алтайский Парк Победы для того, чтобы принять участие в праздничном митинге, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А перед началом торжественных мероприятий прошел «Бессмертный полк», в котором свыше тысячи жителей Республики Алтай пронесли портреты своих предков. А в Алтайском крае только в Барнауле по главному проспекту города прошли колонны из нескольких десятков тысяч горожан. В столице Бурятии Улан-Удэ в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 15 тысяч человек. К акции в этом году присоединились ветераны Афганистана, юные армейцы школ города, кадеты. В Чите, столице Забайкальского края, к колоннам «Бессмертного полка» примкнули около 9 тысяч человек. В Иркутской области в марше приняли участие более 40 тыс. участников «Бессмертного полка». Два года назад участников акции было около трех тысяч. В 2015 году — уже 21 тысяча. И та же картина — в столице Кузбасса Кемерово: в прошлом году в акции приняли участие 50 тысяч человек. В этом организаторы насчитали уже около 100 тысяч.

В Красноярске шествие «Бессмертного полка» власти решили отделить от проходившего утром парада Победы. Однако часть горожан самостоятельно присоединилась к параду и прошла с фотографиями своих фронтовиков. В 15:00 по проспекту Мира от перекрестка с улицей Декабристов двинулось официальное шествие красноярского «Бессмертного полка», в котором счет участников уже шел на тысячи… Омск поставил под знамена «Бессмертного полка» более 30 тысяч человек. Томск, родина движения, собрал около 20 тысяч участников — несмотря на плохую погоду. Тувинцы на акции в Кызыле вспомнили не только о павших в Великой Отечественной войне: в их колоннах был и портрет Героя Российской Федерации Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевой задачи в районе сирийской Пальмиры. Столица Хакасии Абакан призвал под знамена народного движения более 10 тысяч человек. Но самой массовой акция, как и ожидалось, стала в столице Сибири: Новосибирск выставил под знамена полка около 250 тысяч человек!

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Урал

В Кургане День Победы ознаменовался митингом-парадом. По центральной площади города чеканным шагом прошли курсанты, сотрудники МВД, ФСИН, службы судебных приставов, а также кадеты. Но самым многочисленным участником парада стал курганский «Бессмертный полк», который собрал 12 тысяч человек. Шествие полка проходило и в воздухе: над центральной площадью пролетел самолёт АН-2 с символом Победы на борту и фотографиями участников Великой Отечественной войны. В Тюмени к 7-тысячной колонне «Бессмертного полка» примкнула и «Тюмень тыловая»: в годы Великой Отечественной в Тюменской области было 30 оборонных предприятий, 20 госпиталей и 97 детских домов для ребятишек из блокадного Ленинграда. В Ханты-Мансийском автономном округе «Бессмертный полк» прошёл во всех 22 муниципалитетах: если в 2015 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 32 тысячи югорчан, то в 2016-м — 55 тысяч человек.

На Ямале в шествии «Бессмертного полка» по Ленинградскому проспекту приняли участие более полутора тысяч жителей Нового Уренгоя. В Челябинской области «Бессмертный полк» собрал порядка 80 тысяч человек. Вместе с рядовыми горожанами участие в шествиях приняли школьники, а также представители общественности и органов власти. И, наконец, в Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года прошли сразу три парадных строя: военнослужащие свердловского гарнизона, ретропарад в форме времён Великой Отечественной войны, и самый массовый — колонны «Бессмертного полка», численностью около 50 тысяч человек. В целом же по области в акциях Дня Победы приняли участие около 123 тысяч свердловчан.

Ольга Ермакова Тюмень

Поволжье

Самым масштабным мероприятием Дня Победы в Казани впервые в этом году стал «Бессмертный полк», который собрал 45 тыс. человек. Организаторы планировали собрать вдвое меньше: около 20 тыс. участников «Бессмертного полка» в Казани и порядка 80 тыс. — по республике. В 2015 году в «Бессмертный полк» в Казани встали около 2 тыс. человек. В столице Башкирии Уфе участников шествия подсчитать не смогли: называются цифры от 25 до 50 тысяч человек. Но главное — слова самих горожан: «Федеральные праздники в Уфе зачастую оформляются гораздо скромнее, чем местные, региональные, а День России превращается в банальный день города. — Единственным внятным, масштабным праздничным украшением Дня Победы стали сами уфимцы».

В различных районах Мордовии гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» собрала около 50 тысяч участников. Только в Саранске акция собрала около 25 тыс. человек. В республике Марий Эл под замена полка с портретами своих дедов и прадедов встали более 7 тыс. жителей Йошкар-Олы. В Чебоксарах отмечают массовый размах акции: в шествии с портретами родственников-фронтовиков приняли участие более 20 тыс. человек, что вдвое больше, чем было в 2015 году. В Ижевске в колоннах «Бессмертного полка» прошли 15 тыс человек.

День Победы в Пензе начался с православного молебна в храме-часовне Михаила Архангела, после которого по улицам города началось шествие «Бессмертного полка». В этом году с портретами погибших родных вышли на улицу 5 тыс. горожан. В Кирове в торжественном митинге и параде, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 14 тыс. человек. Одно из значительных событий в регионе — мультимедийная выставка «Жизнь», посвящённая Великой Победе. Она продолжит свою работу до 19 мая, а в июне отправится в регионы ПФО.

В Нижнем Новгороде в этом году в колонне «Бессмертного полка» прошли около 18 тыс. человек. Впервые гражданско-патриотическая акция стала завершающей частью Парада Победы. Нижегородцы пели в «Хоре Победы» и ели фронтовой хлеб. В Оренбурге акция «Бессмертный полк» приняла большой размах, число участников превысило 30 тысяч человек. В Перми акция-шествие состоялась уже в четвертый раз и, как всегда, стала масштабной. Она объединила порядка 35 тысяч человек — в семь раз больше, чем на самой первой акции. В Самаре в «Бессмертном полку» прошли 30 тыс. жителей. На акцию с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, вышли и 50 тысяч саратовцев. Перед «Бессмертным полком» несли полотнище копии Знамени Победы.

В Ульяновской области первый раз «Бессмертный полк» прошёл в 2014 году: тогда акция объединила порядка тысячи человек. В прошлом году её участниками стали уже порядка 50 тысяч ульяновцев, из них более десяти тысяч — в областном центре. А накануне Дня Победы на улицах Ульяновска появились надписи «Ты живешь на улице Героя». Такие надписи украсили все улицы Ульяновска, названные в честь Героев Советского Союза, — а таких в городе 31.

Наталия Николаева ИА REGNUM Чебоксары

Юг России

По священной земле Сталинграда 9 мая единым строем прошагали 48 тысяч жителей и гостей города-героя. От Дома Павлова до Мамаева кургана шел «Бессмертный полк» в Волгограде, каждая пядь которого полита кровью защитников Родины…

В Астрахани 15 тысяч жителей и гостей региона прошли через центр города, держа в руках фотографии родных и близких, воевавших за свободу и независимость своей Родины. Шествие полка трибуны приветствовали стоя. В Калмыкии, где акция проводится второй раз, в ряды «Бессмертного полка» встали несколько тысяч человек. «Бессмертный полк» прошел в Элисте от Пагоды Семи Дней до мемориального комплекса Вечный огонь. По улицам городов, станиц и хуторов Кубани в строю «Бессмертного полка» прошагала треть миллиона: 356 тыс. человек. Только в городе-герое Новороссийске под его знамена стали более 33 тысяч горожан. Тысячи людей вышли с портретами воинов Великой Отечественной и в Майкопе. Адыгея — один из самых маленьких регионов России, но только по площади: народ в ней — все тот же великий народ-победитель.

Ростов, где акция стала уже традиционной, заявлял первоначально участие 50 тысяч человек. Реальность превзошла прогнозы: в итоге по улицам города прошли 80 тысяч ростовчан. Всего же в регионе с фотографиями своих родных, не вернувшихся с войны, плечом к плечу, в колонны встали 170 тыс. жителей Дона.

Анна Побежимова ИА REGNUM Волгоград

Северный Кавказ

В столице Дагестана в параде «Бессмертного полка» приняли участие все города и районы республики. Каждый из них шел в общем строю под собственным знаменем. Всего же по улицам Махачкалы прошло более 15 тысяч участников акции. В Ингушетии акция состоялась одновременно в пяти городах республики: колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам города воинской славы Малгобека, столицы Ингушетии — Магаса, города Карабулака и Сунжи, у Мемориала Памяти и Славы в Назрани.

Кабардино-Балкария выставила в ряды «Бессмертного полка» 55 тысяч участников, 22 тысячи из них прошли по улицам столицы республики Нальчика. Количество участников акции в пять раз превысило расчеты организаторов. Карачаево-Черкесское подразделение общенародного полка составило 40 тысяч человек. И вновь: организаторы ожидали, что участников будет вчетверо меньше. Ставрополь, где два года назад на первый марш «Бессмертного полка» вышли 2 тысячи участников, в этом году довел их количество до 15 тысяч человек. А в Грозном по проспекту Владимира Путина и Ахмата Кадырова до площади Минутка прошли 5 тысяч человек: за год количество участников «Бессмертного полка» удвоилось.

chechenmol.ru Грозный

Северо-Запад

В Архангельске, по информации организаторов шествия, в этом году «Бессмертный полк» насчитывал 20 рот численностью 300 человек каждая. В целом по области число участников составило более 20 тысяч человек. Под знамена полка встали 8 тысяч вологодцев — со Знаменем Победы впереди колонны. В Калининграде, где в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 33 тысячи горожан, победный марш колонны затмил все проводимые в этот день мероприятия. Впрочем, это можно сказать и о любом другом регионе России…

Жители Мурманска отметили День Победы шествием «Бессмертного полка» к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В Великом Новгороде колонны из 12,5 тысячи горожан прошли через площадь Победы-Софийскую к Монументу Победы и к Вечному огню в Новгородском кремле. В Пскове в строю «Бессмертного полка» с портретами своих дедов и прадедов, родных и близких прошли около 8 тысяч горожан.

Количество участников «Бессмертного полка» в Ленинградской области превысило 125 тысяч человек. Только в одной Гатчине, где проходило главное областное шествие, на улицы вышло 25 тысяч жителей. А в Санкт-Петербурге колонна «Бессмертного полка» заполнила весь Невский проспект: количество участников акции в городе-герое исчисляется десятками тысяч.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород

Центральная Россия

В Центральном федеральном округе число участников марша, как и по всей стране, превысило планы организаторов. Так, в Туле в колонны встали около 180 тысяч человек, возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны, которых провезли в открытых машинах по главной улице города-героя.

В Воронеже акция собрала около 40 тысяч участников, а завершился марш запуском в небо тысячи воздушных шариков рамках флешмоба «Алая память Победы». Во Владимире акция прошла в шестой раз, и за это время число ее участников выросло в 12 раз — с 800 до 10 тыс. человек. В Костроме, где участвовали около восьми тысяч человек, колонну открыли байкеры, а за ними следовали ретроавтомобили, в которых ехали ветераны. В Тамбове, где «Бессмертный полк» в этом году принял в свои ряды около 20 тыс. человек, участники акции пели военные песни. В Липецке для ветеранов и пожилых людей, которые захотели принять участие в шествии, были выделены автобусы.

Чтобы отдать дань памяти своим родным и близким, участвовавшим в Великой Отечественной войне, люди приходили целыми семьями, с маленькими детьми. У многих в руках не одна, а несколько фотографий, ведь участники войны или труженики тыла есть в каждой семье. Наравне с молодыми людьми в колоннах промаршировали и очень пожилые люди — те, кто помнит все ужасы войны и послевоенного времени.

Ну, а главные события акции развернулись, безусловно, в столице нашей Родины — городе-герое Москве. По данным МВД России, здесь в шествии приняли участие более 700 тысяч человек.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославль

Крым

Рекордное число участников акции отмечают в Севастополе, где в ряды «Бессмертного полка» во время праздничного парада встали около 15 тыс. человек — это в пять раз больше прошлогоднего. Всего же в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Севастополе, участвовали около 200 тысяч человек.

В строй «Бессмертного полка» в Симферополе встали более 40 тыс. жителей города. Еще 10 тысяч прошли в строю по набережной Ялты. В Феодосии вместе со всероссийской акцией прошла и своя, местная. Ее инициатором стала пятиклассница одной из городских школ Катя Кимпинская, внучка Героя Советского Союза Николая Прилуцкого: с набережной Десантников на волны Черного моря легли тысячи бумажных корабликов с именами героев Великой Отечественной…

Александра Касьяненко Севастополь

Сотрите сводный фоторепортаж о шествии «Бессмертного полка»