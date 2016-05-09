Екатеринбург, 9 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум. В Свердловской области колонны «Бессмертного полка» объединили 123 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

ntagil.org «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге участниками акции «Бессмертный полк» стали 50 тысяч граждан. Отметим, также шествия «Бессмертного полка» прошли в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и других территориях региона. В Нижнем Тагиле под легендарную песню «Журавли» на Театральную площадь вступили три с половиной тысячи человек. Это было после окончания военного парада. А после прохождения колонн «Бессмертного полка» состоялась традиционная демонстрация трудящихся, в которой приняли участие более 100 предприятий, организаций и учебных заведений Нижнего Тагила.