Москва, 9 мая, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Праздничный салют в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне можно увидеть с 16 точек в Москве. Первые залпы традиционно прозвучат в 22.00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

9 мая 1945 года

В 2016 году в Москве отвели 36 площадок под праздничный салют: 16 залповых точек и 20 мест под фейерверки в парках города. Салют считается формальным окончанием празднования Дня Победы, однако москвичи традиционно продолжают гуляния практически до утра. Тем более, что в 2016 году Москве повезло с погодой на 9 мая: днем температура воздуха в городе поднялась до 25 градусов тепла.

Как ранее сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, столица полностью готова не только к праздничным салютам, но и к массовым народным гуляниям после него.