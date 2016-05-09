Саранск, 9 мая, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В разных районах Мордовии гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» собрала около 50 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. В Саранске колонна, которую возглавил глава республики Владимир Волков, с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны — растянулась почти на километр.

Олег Еремин. Художественный редактор газеты «Известия Мордовии» «Бессмертный полк» в Саранске

Шествие стартовало в 15 часов от Привокзальной площади и проследовало по проспекту Ленина к Вечному огню. Завершилась акция у Мемориального музея военного и трудового подвига патриотическим концертом. На площади Победы работала полевая кухня.

Также в Саранске состоялся Парад Победы, в котором приняли участие военнослужащие, юные армейцы, представители силовых ведомств и общественных организаций, а также военная техника.

Кроме того, на площади Победы у Вечного огня прошел митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого Владимир Волков обратился со словами приветствия к ветеранам и жителям города. «Сегодня главный праздник нашей страны, праздник, которым все мы гордимся. Самой возможностью дышать, жить под мирным небом мы обязаны героизму и стойкости наших отцов, дедов и прадедов, всему поколению солдат Великой Победы. Земной поклон вам, дорогие ветераны! Спасибо за то, что вы выстояли и победили, за возможность идти в будущее с гордо поднятой головой, за возможность созидать! Честь и слава на все времена!», — сказал глава Мордовии.

Отметим, в годы войны на фронт ушли 246 тыс. жителей республики. Солдат из Темниковского района региона Павел Петров в День Победы написал на Рейхстаге: «До Берлина путь далек, а я прошел его от Мордовии».