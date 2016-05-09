Ялта, Крым, 9 мая, 2016, 20:16 — ИА Регнум. На набережную Ялты 9 Мая с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вышли более 10 тысяч жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Фото отдела информационного обеспечения администрации Ялты

Под звуки оркестра колонна «Бессмертного полка» прошла от гостиницы «Ореанда» до памятника Ленину, где исполнял песни военных лет заслуженный работник культуры республики, «золотой баритон Крыма» Юрий Сумбаев.

Как рассказал ялтинский координатор Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Ялта Андрей Булавинцев, целью патриотического движения является сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

«Благодаря нашим совместным усилиям в шествии «Бессмертного полка-2015» смогли принять участие более тысячи ялтинцев. Сегодня их число выросло в десять раз. «Бессмертный полк» — это одновременно миллионы людей, отдавших жизнь за свою Родину, и их потомки», — сказал Андрей Булавинцев.

Он напомнил, что в 2015 году акция «Бессмертный полк» прошла в Ялте впервые.

Кроме того, на празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Холм Славы в Ялте пришло рекордное за многие годы число жителей города — более 7 тыс. человек.

«Сегодня здесь собралось много местных жителей и гостей города. Все они пришли, чтобы отдать дань героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне и почтить память погибших. Отрадно, что сегодня здесь очень много молодёжи и детей. Они растут в духе патриотизма, любви и преданности своей Родине. Это самое главное. Уверен, что наши дети вырастут достойными продолжателями великих побед наших отцов и дедов», — отметил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Как сообщало ИА REGNUM, шествие «Бессмертного полка» прошло в Севастополе, где в строй встало более 10 тыс. человек и в Симферополе, где в акции приняло участие около 40 тыс. жителей. В Судаке «Бессмертный Полк» собрал более 1 тыс. человек, в Феодосии — более 3 тыс. Кроме того акция прошла в Алуште, Белогорске, пгт Нижнегорском, Джанкое, Евпатории, Керчи, Коктебеле, Щёлкино.

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