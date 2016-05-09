Архангельск, 9 мая, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Одним из ярких событий празднования Дня Победы в Архангельске стало одновременное массовое исполнение песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Участие в этом патриотическом флешмобе приняли более тысячи архангелогородцев. Всем участникам акции добровольцы регионального отделения «Волонтеры Победы» выдали флажки, с одной стороны которых — флаг России, а с другой — текст песни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флешмоб состоялся возле регионального центра патриотического воспитания, в рамках работы большой площадки под названием «Весна нашей Победы».

«Суть флешмоба заключается в том, чтобы выразить свое отношение к Великому празднику Победы, и совместно спеть песню, которая действительно является гимном Дня Победы. В прошлом году в Архангельской области эта акция также прошла с большим успехом», — сообщил исполняющий обязанности директора ГАУ Архангельской области «Патриот» Денис Михеевский.

Кроме этого, в течение всего дня в рамках работы площадки все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши, познакомиться с выставкой «Оружие Победы», потанцевать под духовой оркестр, исполнить песни военных лет. Изюминкой стала выставка раритетной военной техники.

«В этом году мы впервые организовали выставку раритетных военных автомобилей. Всего было представлено шесть специализированных военных машин. Рядом с экспонатами представлены их технические характеристики», — сказал Денис Михеевский.

Добавим, впервые флешмоб прошел в Ростове-на-Дону в 2014 году. 9584 человека приняли участие в массовом исполнении песни «День Победы». В мероприятии принимают участие все желающие вне зависимости от того, какими вокальными данными они обладают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, годовщину Великой Победы в Архангельске встретили традиционным митингом, парадом, флешмобом и выставкой раритетной техники военных лет. В Архангельске в ряды «Бессмертного полка» встали более 10 тысяч человек. В целом по области число участников составило более 20 тысяч человек.