Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Петербуржцы видят в шествии «Бессмертного полка» знак духовного возрождения России. Они надеются, что «Бессмертный полк» продолжится даже тогда, когда на этом свете не останется тех, кто застал Великую Отечественную войну.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге 9 мая 2016 года собрало и объединило более пятисот тысяч людей всех возрастов и национальностей. У большинства участников акции на лицах были улыбки, у многих — слезы на глазах, но все чувствовали свою сопричастность к великому празднику.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Во главе колонны «Бессмертного полка» двигались военнослужащие со штандартами всех фронтов Великой Отечественной войны и копией Знамени Победы. Следом за ними шли официальные лица города во главе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. На восстановленных автомобилях времен войны двигались в голове колонны пять сотен ветеранов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Торжественное шествие ветеранов и пешей колонны «Бессмертного полка» с портретами своих близких — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла — приветствовали люди, собравшиеся на тротуарах вдоль всего Невского проспекта. Участникам шествия понравилось импровизированное представление, которое для них организовал петербургский Театр марионеток — из окон театра выглядывали и махали ручками разные сказочные герои. Петербуржцы и гости города дарили ветеранам и блокадникам цветы, поздравляли с праздником и благодарили за то, что они, их отцы и деды, отстояли нашу страну перед лицом врага.

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Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Движение «Бессмертного полка» начиналось сразу же на выходе из станции метро «Площадь Александра Невского» и не прекращалось до самой конечной точки — Дворцовой площади. Колонна формировалась на Старо-Невском проспекте, и поток людей, выходящих из метро, направлялся волонтерами в нужную сторону. Десятки тысяч горожан быстро заполонили всё пространство между площадью Александра Невского и площадью Восстания. В тот момент, когда голова колонны подошла к Дворцовой площади, Невский проспект все еще был целиком заполнен людьми. Многие, у кого были штендеры и обычные фотографии в руках, вливались в колонну с прилегающих к Невскому проспекту улиц.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Над Невским проспектом то и дело звучали песни военных лет. Участники акции ежеминутно скандировали «Победа!», «Слава воинам-победителям!», «Россия!», «Спасибо!». Победное «Ура!» раздавалось со всех концов колонны «Бессмертного полка» и волнами растекалось во всех направлениях, подхватываемое общим чувством Великого праздника.

Люди пели песни «Катюша», «День Победы», «Десятый наш десантный батальон» и другие. Со всех сторон — из окон, балконов и тротуаров — колонну «Бессмертного полка» приветствовали радостными криками, снимали на фото и видео. Участники шествия отвечали взаимностью — махали в ответ руками.

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Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

На Дворцовой площади участников шествия и гостей праздника ждали выступления музыкальных коллективов, которые продолжаются и в эти минуты. Специально для маленьких участников празднования на площади после парада остались образцы военной техники. Люди фотографировались на их фоне и с портретами своих родных в руках. Часть участников «Бессмертного полка» осталась, чтобы увидеть праздничный концерт и салют. Другие же после завершения шествия отправились домой — отдыхать.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Евгений Александрович Моторин, который участвует в акции «Бессмертный полк» уже второй год подряд, сначала попросил сфотографировать его на память со штендером в руках, а затем рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем отце, рядовом Александре Моторине. «Он прошел всю войну: матросом служил в Кронштадте, потом в пехоте — участвовал в нескольких разведвыходах, воевал на юго-западе, где сейчас Сосновая Поляна. Был тяжело ранен во время прорыва блокады Ленинграда», — рассказал он.

С таким же портретом в колонне «Бессмертного полка» в Рязанской области шел брат Евгения Александровича. Наш собеседник отметил, что в этом году стало больше участников со специально изготовленными штендерами. «Видимо, большее число желающих успело приготовиться к нынешнему шествию. Ну и сарафанное радио работает», — предположил Евгений Моторин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Еще одна участница шествия — пенсионерка Татьяна Анатольевна — рассказала о том, что как раз в этом году, спустя 70 лет после гибели ее отца, удалось найти место, где он похоронен. «Кулишов Александр Иванович, младший сержант, танкист. Нашли его в Шарковщине — это в Белоруссии. Оставили там веночек. До этого участвовали в шествии «Бессмертного полка», но отец считался без вести пропавшим. Он погиб в 1944 году. В годы войны в нашей семье погибло четверо, троих еще не удалось найти: брат мамы пропал без вести и два брата отца тоже погибли — один погиб в Уфе во время перевозки военного оборудования, другой служил на Балтийском флоте, а погиб на фронте. В память о них, должна найти», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Анатольевна.

Она сообщила, что приехала в центр города за два часа до начала шествия и заметила не только хорошие, но и слабые стороны организации праздника.

«Осталось недопонимание среди молодежи. Кто-то несет штендер на плече, будто это бревно, а не перед собой в руках. Это неуважение, на мой взгляд. Я присоединилась к колонне от площади Восстания. Купила цветочки, раздала ветеранам. На празднике многие зарабатывают деньги. Продавали пилотки у Гостиного Двора по 150 рублей, а у Казанского собора — по 300 рублей. За границей перед праздниками идет снижение цен, а у нас, наоборот, на этом зарабатывают. Чувствуется, что не все и не полностью уже понимают истинную значимость этого дня. Хотя прошло уже 25 лет после «перестройки» и в целом мировоззрение изменилось в лучшую сторону. Все больше значимость восстанавливается. Во время «перестройки» о войне не говорилось, будто ее и не было вовсе. Стало мало хороших праздников, а это движение всколыхнуло всю Россию. Мы этим шествием влияем и на зарубежные страны», — подытожила наша собеседница.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Еще одна участница «Бессмертного полка» Елена Борисовна рассказала, что у нее уже «годы не те, поэтому прошла в составе колонны совсем немного». Ее дядя погиб в боях под Синявино, а папу война застала еще совсем молодым. «Но ни одну семью война не обошла стороной. Поэтому так важно проводить такую акцию, как «Бессмертный полк». Основная часть свидетелей войны ушла, но люди не должны забывать. Это способ напомнить. И эта акция сплачивает. А ведь когда-то настанет год, когда не останется в живых ни одного участника войны, но останется «Бессмертный полк», — высказала надежду участница шествия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге. 9 мая 2016 года

Многие участники шествия в возрасте были вынуждены разойтись по домам, поскольку простоять на ногах в ожидании концерта у них уже не оставалось сил. Некоторые присели прямо на асфальт, желая подольше насладиться атмосферой праздника.

Так, Лилия Петровна с подругой прошла весь Невский проспект с фотографиями своих родных — бойцов, погибших на войне, но «устали ноги». «Настолько трогает сердце, слезы на глазах. Сегодняшний праздник особенный — Россия опять стала лидером миротворческой политики, и сегодняшний праздник — этому подтверждение. С рождением «Бессмертного полка» Россия вошла в период духовности. А в этом смысл жизни», — высказалась собеседница агентства.

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Юлия Карнаева ИА REGNUM Зрители приветствуют участников шествия «Бессмертный полк». Петербург, 9 мая 2016 года

Петербурженка Наталья рассказала, что каждый год ходит всей семьей праздновать 9 мая, всегда дарит цветы ветеранам. Но с появлением акции «Бессмертный полк» больший интерес к воевавшим предкам стали проявлять дети. «Мы уже пришли с моей дочерью — ей стало интересно узнать, где воевал и что делал её дедушка в годы войны. Ей это стало интересно, потому что это связано с её близкими. Ну и на фоне всех событий в мире видно, что люди почувствовали, что раз они когда-то объединились, и если могли защитить страну в то время, то и сейчас смогут, объединившись, противостоять нападкам извне», — считает она.

«Мой папа воевал, дошел до Берлина. Я прошла в шествии, но от Гостинки, ноги уже не идут. Но я «заводила», всегда скандирую кричалки и пою песни в строю. Раньше наше поколение воспитывалось — это были октябрята, пионеры, комсомольцы. «Бессмертный полк» возродил традиции. Единение нашего многонационального народа необходимо. Если будем живы, то обязательно возьмем с собой в «Бессмертный полк» детей и внуков», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пенсионерка Галина Ивановна.

В эти минуты на Дворцовой площади идет концерт. Среди его зрителей в основном — молодые люди. А в 22:00 весеннее небо над городом озарят залпы праздничного салюта.