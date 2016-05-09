Ижевск, 9 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В колонне «Бессмертного полка» в Ижевске в этом году прошли более 15 тыс. человек. К жителям Удмуртии с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной Войны — присоединились глава республики Александр Соловьев, глава Ижевска Юрий Тюрин и председатель Гордумы Олег Гарин, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Удмуртии.

udmurt.ru «Бессмертный полк» в Ижевске

«Бессмертный полк» стал завершающей частью Парада Победы. В параде участвовали представители воинских подразделений, силовых структур, промышленных предприятий, а также воспитанники кадетских классов ижевских школ, военно-патриотических объединений, общественных организаций. Были произведены залпы из знаменитой «Катюши» и зенитно-ракетного комплекса «Оса».

После завершения парада стартовала 67 легкоатлетическая «Эстафета мира», которую открыл «Пробег памяти». Возглавил пробег ветеран спорта Анатолий Суворов 1938 года рождения, самыми юными участниками стали воспитанники Федерации восточных единоборств Удмуртии.

Концертные программы организованы на Центральной площади, также мероприятия проводятся в парке Космонавтов, на площадке у администрации Первомайского района, в парке имени Кирова, у ТРК «Столица».

Завершится празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне фейерверком над акваторией Ижевского пруда.