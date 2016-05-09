Киров, 9 мая, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Сегодня на Театральной площади г. Кирова состоялись торжественный митинг и парад, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В целом в мероприятиях приняли участие около 14 тыс. человек. Как и в предыдущие годы, на площади были установлены зрительные ряды, благодаря чему парад смогли посмотреть 300 ветеранов-кировчан, сообщает пресс-служба правительства региона.

kirovreg.ru «Бессмертный полк» в Кирове

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Никита Белых и глава города Владимир Быков. От имени всех ветеранов кировчан поздравил участник Великой Отечественной войны Николай Зырянов. Труженица тыла Нина Богатырёва напомнила, что во время войны кировские заводы обеспечивали армию военной техникой. Миллионы автоматов, снарядов, мин и гранат были отправлены на фронт благодаря труду женщин и подростков, которые заменили ушедших на фронт мужей, братьев и отцов.

Торжественный парад продолжился праздничным шествием к Вечному огню. Как и в предыдущие годы, отдельным строем прошёл «Бессмертный полк», число участников которого превысило 8 тыс. человек.

Сегодня же Белых побывал в кировском областном госпитале для ветеранов войн, который в этом году отмечает свое 70-летие. Медучреждение получило сертификат на 100 тыс. рублей для приобретения медицинского оборудования. В мае 2015-го, в год 70-летия Великой Победы, госпиталь получил на эти цели 500 тыс. рублей, на которые удалось обновить диагностическую и лечебную аппаратуру.

Стоит отметить также, что в Кирове в областном дворце молодёжи проходит выставка, посвящённая Великой Победе. Выставка «Жизнь» — это современная мультимедийная система из 10 профессиональных кинопроекторов и 40-метрового экрана. События Великой Отечественной войны отражаются в фотографиях и документальных кадрах. Музыка, объёмный звук и свет позволяют зрителям прочувствовать жизнь военных лет. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом и правительством Кировской области. Авторами идеи в 2015 году выступили областной дворец молодёжи и компания «Росвидео».

Выставка была впервые открыта в Кирове в 2015 году в областном дворце молодёжи, за два месяца работы её посетили более 9 тыс. человек. Летом 2015 года выставку впервые увидели зрители регионов Приволжского федерального округа на молодёжном форуме «iВолга». В год 70-летия Великой Победы, в День памяти и скорби 22 июня, экспозиция была открыта в полевых условиях на форуме, где за неделю работы её смогли оценить около 1500 участников со всего Приволжского федерального округа.

На молодёжном форуме «iВолга» выставка была признана лучшим проектом, посвящённым 70-летию Победы. Поэтому было принято решение ознакомить с ней жителей других городов ПФО. В Кирове выставка продолжит свою работу до 19 мая. В июне она отправится в Чебоксары, затем в Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Йошкар-Олу, Ижевск и к концу года окажется в Перми.