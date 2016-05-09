Кишинёв, 9 мая, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В столице Гагаузии Комрате 9 мая прошел парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент ИА REGNUM, праздничное шествие возглавили руководители автономии — башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, а также мэр Комрата Сергей Анастасов.

gagauzia.md Митинг в честь Дня Победы в Комрате

Участники шествия также несли портреты своих родственников, защищавших свою землю от фашистских захватчиков. Тем самым Комрат наряду с Кишиневом и Бельцами впервые принял участие в международной акции «Бессмертный полк».

«Мы видим в «Бессмертном полку» лица гагаузов, которые отдавали свою жизнь за нас», — сказала глава автономии Ирина Влах. По ее словам, День Победы навсегда останется священной датой для народа Гагаузии. «Тысячи сынов и дочерей гагаузского народа одними из первых в Советском Союзе дали отпор фашистскому агрессору. Активно записывались добровольцами на фронт, помогали в эвакуации населения и самоотверженно работали в тылу, вели борьбу против оккупантов в партизанских отрядах», — сказала она.

«Мы помним наших героев, чтим их светлую память. И воспитываем на их примере молодое поколение в духе патриотизма и любви к Родине», — добавила Влах.

«Подвиг и отвага советских солдат будут и остаются примером мужественности, — сказал в свою очередь спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов. — Мы должны беречь память об этом великом дне и передавать эту память из поколения в поколение, рассказывать о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды, освобождая мир от «коричневой чумы».

В этом году празднование Дня Победы в Гагаузии впервые прошло без участия ветеранов Великой Отечественной войны. За несколько месяцев до празднования 71-й годовщины Победы в Комрате простились с последним ветераном из Гагаузии Сергеем Свириденко.

Память всех павших и не вернувшихся с войны под оружейные залпы почтили минутой молчания, а к Вечному огню и подножию монумента Воинам-освободителям возложили цветы.

В годы Великой Отечественной войны в составе Красной армии воевали около 400 тыс. жителей Молдавии. Подвиги 250 тысяч из них были отмечены орденами и медалями СССР.