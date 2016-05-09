Москва, 9 мая, 2016, 21:07 — ИА Регнум. В Москве прошла акция «Бессмертный полк». На центральные улицы города с портретами героев Великой Отечественной войны выходили семьями. По данным МВД России, в шествии приняли участие сыше 700 тысяч человек. Сотрудники ИА REGNUM присоединились к шествию. По ходу движения колонны корреспонденты пообщались с участниками акции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Мирошин со Знаменем Победы во время акции «Бессмертный полк» в Москве

В шествии «Бессмертный полк» по центру Москвы участвовали и взрослые, и дети. 14-летний Никита Митрошин нес Знамя Победы. В беседе с корреспондентами он рассказал, что часто ездит в Карелию на места съемок фильма «А зори здесь тихие». В шествии он принимает участие в первый раз и считает важным идти вместе со всеми: «Это очень важно, потому что нужно быть патриотом своей Родины. Это оставляет на сердце очень большое пятно. Это нужно видеть и слышать!»

В силу возраста ветераны не могли пройти весь маршрут, а наблюдали за движением с Красной площади. Но некоторые из них осилили путь. Так, Владимир Семенович Анохин шел с портретом своего сводного брата. «Для меня это очень значимый человек — Остапенко Илья Афанасьевич», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Волхонцева на акции «Бессмертный полк»

Официальный старт шествия начался в 15:00, но люди съезжались для участия в акции еще с 12:00. По ходу движения участники исполняли фронтовые песни и кричали «Ура»! Волхонцева Татьяна несла портрет своего прадеда Овсянникова Афанасия Аксеновича — командира партизанского отряда деревни Голоплеки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Анатольевич Подгорный вместе с сыном на акции «Бессмертный полк»

Сергей Подгорный пришел вместе с сыном и принес портрет своего отца — Подгорного Анатолия Владимировича и прадеда Подгорного Владимира Афанасьевича.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Куклина с дочерьми во время акции «Бессмертный полк» в Москве

А Куклина Ольга вместе со своими дочерьми принесла портрет отца — Куклина Василия Алексеевича. Он воевал на Волховском фронте. «Закончив войну командиром взвода, он до пенсии работал сначала машинистом паровоза, а потом начальником движения», — рассказывает Куклина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Викторович Гусев с сыном Федором

Роман Гусев со своим сыном Федором нес портреты своей бабушки Гусевой Веры Александровны, которая была радисткой на 2-м Белорусском фронте, и прадедушки Гусева Александра Константиновича, воевавшего в зенитных войсках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артем Лашкин на акции «Бессмертный полк» в Москве

Артем Лашкин, сам офицер на пенсии, принес портрет своей бабушки. Лашкин участвует в акции впервые и считает, что такое шествие должно проходить ежегодно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Иванович Невежин на акции «Бессмертный полк» в Москве

Алексей Иванович Невежин нес портреты сразу четырех героев: дяди Бокова Николая Петровича, двоюродного дяди мамы Милованова Михаила Семеновича, отца Ивана Ивановича Невежина и его брата Невежина Павла Ивановича.

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья Савельевых на акции «Бессмертный полк» в Москве

Галина Васильевна Савельева вышла на шествие со всей своей семьей, каждый из них нес своего героя Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Петрович Петров на акции «Бессмертный полк» в Москве

Петров Сергей Петрович нес портрет своего деда, Чикунова Василия Ивановича. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентами: «Очень радует сплоченность людей, когда все радостные идут. Сегодня массовое празднование возобновляется! Празднование Победы, благодаря которой люди знают, что наши предки воевали. Дети выходят на улицу и помнят историю — это важно. Человек должен помнить историю. Вообще, видно, что люди искренне открыты душой. Это самое важное. Я считаю, что полк будет вечным!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Гуров во время акции «Бессмертный полк» в Москве

Алексей Гуров, участник акции «Бессмертный полк», отметил важность проведения таких мероприятий для мира. «Надо развивать международное сотрудничество с ветеранами. Важно помогать общественным организациям и волонтерам, чтобы собирать все больше людей», — подчеркнул он.