Тверь, 9 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Около 20 тысяч человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в Твери 9 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

Шествие начало движение от стелы «Тверь — город воинской славы», по улице Советской и завершилось на площади Победы. «Бессмертный полк» прошел под военные песни и приветствия многочисленных жителей города.

По традиции шествие возглавили фронтовики. В колонне также шли представители руководства города и области — исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, председатель регионального парламента Андрей Епишин, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, митрополит Тверской и Кашинский Виктор. В начале шествия также выстроились действующие офицеры, кадеты, представители общественных объединений, которые несли символ триумфа над фашизмом — копию Знамени Победы. Колонну продолжило «Полотно памяти», созданное из многочисленных частей, где ученики вышили фамилии своих родных — героев Отечественной войны. Тысячи жителей Твери несли в руках портреты своих отцов, дедов, прадедов, защитивших Родину.

У Обелиска Победы участники движения, горожане и гости областной столицы почтили память павших в боях за Родину минутой молчания. Затем в небо взмыли шары с бумажными голубями — символами мира, за который сражались участники Великой Отечественной войны.