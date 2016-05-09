Псков, 9 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 9 мая, состоялся Парад Победы с участием военнослужащих Псковского гарнизона и военной техники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на центральной площади Пскова собрались тысячи псковичей и гостей города.

pskov.ru День Победы в Пскове 9 мая 2016 года

В торжественном марше в этом году приняли участие 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона, которые проследовали в составе 17 парадных расчетов. Как и в прошлом году, в параде вновь участвовала военная техника. В этом году по центу Пскова проехали бронетранспортеры, боевые машины десанта, самоходные гаубицы «Нона-С», самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД» — всего 30 единиц бронетанковой и 22 специализированной автомобильной техники, а в акватории реки Великой выстроились пограничные катера.

Командовал парадом начальник штаба 76-й десантно-штурмовой гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковник Андрей Суховецкий. Принимал парад командир дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

За ходом парада с трибун наблюдали 700 ветеранов и участников Великой Отечественной войны из Пскова, Великих Лук и районов области. Также среди гостей — ветераны Великой Отечественной из Гагаузии.

Парад завершился плац-концертом, после которого по центру города проследовало ещё одно шествие — «Парад победителей» с ветеранами и колоннами «Бессмертного полка». Через город пронесли увеличенную копию Знамени Победы размером 10 на 20 метров, а следом — «Солдатский платок» длиною 81 метр, сшитый из двух тысяч лоскутов, на каждом из которых написано имя ветерана. Участники Великой Отечественной войны следовали в Зелёный театр, где каждый год 9 мая в честь Дня Победы проходит концерт, на УАЗах и на автобусах. В строю «Бессмертного полка» с портретами своих дедов и прадедов, родных и близких прошли около 8 тысяч горожан.

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В День Победы, 9 мая, по улицам Пскова также прошел традиционный пробег ретроавтомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре города Пскова, в этом году в колонне проследовали около 20 автомобилей отечественного производства, принадлежащих частным лицам и одному из коллекционеров. Сюрпризом стал необычный «Москвич-2335» 1994 года выпуска: организаторы акции выкрасили его в цвет хаки и разместили на кузове макет миномета.

Праздник продолжался весь день и на улицах города. Так, Централизованная библиотечная система города Пскова организовала в Ботаническом саду акцию-марафон «Война. Победа. Память», в ходе которой у открытого микрофона стихи о войне прочитали псковские поэты и все желающие. В Детском парке Пскова был организован «солдатский привал» — здесь был открыт скалодром, работал интерактивный тир, а всем желающим предлагали примерить общевойсковой защитный комплект, бронежилет, каску, парашют, собрать-разобрать автомат. На улицах Пскова играют духовые оркестры. Завершится праздничный день традиционным салютом.