Архангельск, 9 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Город воинской славы Архангельск отметил годовщину Великой Победы. Официальные торжества начались у памятника адмиралу Николаю Кузнецову. Уже несколько лет именно возложением цветов к мемориалу флотоводца открывается памятная церемония, которая завершается митингом на площади Мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

У Вечного огня собрались воины архангельского гарнизона, моряки Беломорской военно-морской базы, пограничники, спасатели, кадеты. Самых почетных гостей — ветеранов и тружеников тыла разместили на специально сооруженных трибунах.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на митинге, отметил, что День Победы — это тот день, когда мы вспоминаем о героях, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей великой страны. «Сегодня мы благодарим наших ветеранов за сохранение памяти, которая укрепляет нашу страну. Мы, сегодняшнее поколение, должны с честью нести знамя Великой Победы, достойно выполнять миссию по сохранению и процветанию страны, которую вручили нам герои войны», — сказал Игорь Орлов.

Память о тех, кто не вернулся с фронта, почтили минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и запустили в мирное небо белых голубей.

Во второй половине дня праздничные мероприятия продолжились на площадке возле регионального центра патриотического воспитания.

Напомним, на территории Архангельской области проживают более 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». Более массово и масштабно акция прошла в Архангельске, где в ряды «Бессмертного полка» встали более 10 тысяч человек. В целом по области число участников составило более 20 тысяч человек.