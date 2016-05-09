Москва, 9 мая, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Латвии в рамках группового турнира чемпионата мира, проходящего в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, прошедшая 9 мая в «Ледовом дворце» в Москве, завершилась со счетом 4:0.

mota.ru Разгром

Героем матча стал российский нападающий Артемий Панарин, забросивший две шайбы. Еще по одному разу отметились Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.

Таким образом, сборная России после трех встреч набрала 6 очков в группе «А». Следующую «битву» на турнире подопечные Олега Знарка проведут против команды Дании 12 мая.

ЧМ-2016. Группа A. 3-й тур.

Латвия — Россия — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).