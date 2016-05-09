Тбилиси, 9 мая, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили называет грузино-американские учения «Достойный партнер» наглядным примером успешного партнерства с Западом и поясняет, что отныне в стране начинается новый этап усиления обороноспособности воинских подразделений. Так премьер откликнулся на заявления, сделанные в связи с предстоящими в Грузии учениями, в том числе со стороны МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойное дно

«Это очень ясный пример нашего партнерства с Западом. Важен рост обороноспособности Грузии. Мы прошли значительный этап военной реформы, и сегодня грузинские воинские соединения максимально совместимы со стандартами НАТО», — отметил Георгий Квирикашвили.

По его словам, избранный Грузией внешнеполитический курс нерушим, и любые вопросы относительно этого курса необъективны и неуместны.

Что касается беспокойства России относительно провокационного характера учений, премьер еще раз заверил, что эти учения не направлены против кого бы то ни было и ничего провокационного не содержат.

«Гораздо больше провокационных элементов несут в себе те договоры, которые подписаны между Россией, Абхазией и так называемой Южной Осетией. С нашей стороны никаких провокаций нет», — подчеркнул Квирикашвили.

Учения «Достойный партнер» пройдут на Вазианской военной базе с 11 по 26 мая, и в них примут участия военнослужащие США и Великобритании, а также специально доставленная в Грузию американская военная техника.