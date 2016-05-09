Белгород, 9 мая, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Белгородцы в День Победы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, в шествии приняли участие 25 тысяч человек.

Пресс-служба правительства Белгородской области

Сбор участников проходил с 09:00 до 09:30 на пересечении улицы Белгородского полка и Гражданского проспекта. Само шествие началось в 10:30: колонна прошла по Гражданскому проспекту к Соборной площади. По оценкам организаторов, в акции приняли участие более пяти тысяч человек.

По маршруту движения колонны работали интерактивные площадки: «Выставка оружия», «Георгиевская лента», «Стена памяти», «Я горжусь, что мой дед на войне воевал», «Солдатский привал», «Песня — боевой дух солдата».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в торжественном шествии войск Белгородского гарнизона приняли участие почти 800 человек от подразделений Министерства обороны, МВД, УФСИН, МЧС. Во время народных гуляний в парке Победы организована раздача солдатской каши, открыты выставки детского творчества, выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, а также экспозиция «Музей под открытым небом». С 19:00 на Соборной площади начнется концерт творческих коллективов города, а завершатся торжества в 22:00 праздничным фейерверком.