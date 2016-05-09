Уфа, 9 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум.

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Марк Сагадатов Уфа 9 мая 2016 года, «Бессмертный полк»

В Уфе 9 мая участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» пронесли Знамя Победы, три полковых флага 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Знамя Уфимского Бессмертного полка и Плащаницу Знамени Победы. Как сообщили опрошенные ИА REGNUM участники акции, организаторам шествия было бы полезным ознакомиться с опытом проведения первомайских демонстраций.

«Мы готовились к шествию и ждали гораздо дольше, чем шли, — считает уфимец Марк Сагадатов. — Фактически мы прошли всего одну остановку транспорта, от Госцирка до Горсовета, а многие могли и хотели пройти больше. Самые выносливые могли начать движение раньше, их увидело бы больше людей, а остальные примкнули бы по ходу действия. Если сегодняшние организаторы не знают, как это сделать, с ними могут поделиться опытом организаторы советских демонстраций».

Многие участники отметили, что в городе почти отсутствуют праздничные баннеры, никак не оформлены остановки транспорта, крайне мало праздничных плакатов. «Федеральные праздники в Уфе зачастую оформляются гораздо скромнее, чем местные, региональные, а День России превращается в банальный день города — отмечают жители столицы региона. — Единственным внятным, масштабным праздничным украшением Дня Победы стали сами уфимцы».

Единого мнения о количестве участников шествия нет, назывались цифры в 25, 35 и 50 тысяч человек. Литератор Денис Павлов отметил отношение участников шествия к портретам участников Великой Отечественной войны. «После завершения шествия многие участники продолжали гулять, держа портреты близких в руках, — поделился впечатлением Павлов. — Никакого однообразия не наблюдалось, каждый оформил портрет или портреты так, как посчитал нужным, для нас это дело чести, сделать все своими руками. Я разместил рядом с портретом деда и портрет прадеда, участника Второй Отечественной войны 1914−1918 годов, которую чаще называют Первой мировой, так как победы Красной армии являются продолжением побед армии России».

В целом, участники отметили общий положительный настрой акции. «Мы пришли сюда сами, по зову сердца и чувствовали себя членами одной огромной семьи!», — подчеркнули «однополчане».

Парада Победы в Уфе не было.