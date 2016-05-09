Мурманск, 9 мая, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Мурманск наравне с другими городами празднует 71-ю годовщину Великой Победы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в 10 утра в центре города начался торжественный парад войск, уже спустя полчаса мурманчане приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

В 11 утра в городе началось праздничное шествие к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Отметим, в это же время в Мурманске началась акция «Бессмертный полк», количество участников которой, как сообщало ИА REGNUM, составило более тысячи человек.

Вдоль шествия колонны было организовано театрализованное представление учащихся «Картинки прошедшей войны». По мере прохождения колонны к памятнику защитникам Советского Заполярья организаторы события дали старт эстафете — ХXI-му легкоатлетическому Пробегу Мира.

В 15 часов в городе начались праздничные гуляния, завершит насыщенную программу, посвящённую Дню Победы, военный салют.