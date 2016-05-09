Севастополь, 9 мая, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Севастополе, участвовали около 200 тысяч человек, по оценке правительства города. До конца дня севастопольцев ждет большая концертная программа, артиллерийский салют и фейерверк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Елены Казаковой

В Севастополе 9 мая прошел военный парад и парад войск Севастопольского гарнизона, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. День Победы для города в двойной праздник. В этом году 9 мая Севастополь отмечает 72 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как и ожидалось, самой волнующей частью празднования стал марш «Бессмертного полка», в котором приняли рекордное число участников. Около 15 тысяч человек несли портреты ветеранов, имена которых чтут и помнят в севастопольских семьях. Традиционно трепетно, с цветами и благодарностью горожане приветствовали парад Победителей — ветераны Великой Отечественной прошли по центральным улицам Севастополя.

Днем по городскому кольцу состоялся автопробег раритетных автомобилей «Победа» разных модификаций. На Приморском бульваре развернута праздничная торговля сувенирами и проходят народные гуляния.

В 19:00 на главной городской площади имени Нахимова состоится гала-концерт. Концертную программу откроет Сводный детский хор (более 400 человек), недавно созданный по подобию Сводного хора России. С закатом включится подсветка военных кораблей, выстроенных парадным строем в Севастопольской бухте.

Также перед севастопольцами и гостями города выступит российская музыкальная группа «Белый орел». В 22:00 в акватории Севастопольской бухты начнется праздничный артиллерийский салют и фейерверк. После салюта программа продолжится выступлением музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и арт-группы «Soprano Турецкого».