Кострома, 9 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. В Костроме в День Победы «Бессмертный полк» прошел от мемориала «Вечный огонь» по проспекту Мира к Воинскому мемориалу «Монумент Славы» на площади Мира. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции Анна Маркова, в шествии приняли участие около 7700 человек.

Александр Коновалов, МИПОД «Бессмертный полк» в г. Кострома Шествие «Бессмертного полка» в Костроме

Александр Коновалов, МИПОД «Бессмертный полк» в г. Кострома Шествие «Бессмертного полка» в Костроме

Шествие открывали байкеры, затем — ретроавтомобили, в которых ехали ветераны Великой Отечественной войны. Впервые в «Бессмертном полку» участвовала копия Знамени Победы, переданная региону участниками Всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы», организованного всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство» при поддержке Российского организационного комитета «Победа» и Союза городов воинской славы.

Александр Коновалов, МИПОД «Бессмертный полк» в г. Кострома Шествие «Бессмертного полка» в Костроме

После шествия «Бессмертного полка» в 10:00 на площади Мира состоялся праздничный парад войск Костромского гарнизона, личного состава УМВД России по Костромской области и воспитанников кадетского корпуса в честь 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Коновалов, МИПОД «Бессмертный полк» в г. Кострома Шествие «Бессмертного полка» в Костроме

Для горожан была организована полевая кухня с солдатской кашей, праздничный концерт и спектакль «Мир вашему дому». В течение всего дня в парке Победы будут звучать песни военных лет — «Голос Победы». Завершатся праздничные мероприятия фейерверком в сквере имени Ивана Сусанина.

В 2015 году в акции приняли участие более 22,6 тыс. костромичей практически во всех муниципальных образованиях.