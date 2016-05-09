Пенза, 9 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. День Победы в Пензе начался с православного молебна в храме-часовне Михаила Архангела. На службе присутствовали первые лица региона и города Пензы, сообщает пресс-служба губернатора.

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Затем глава Пензенской области Иван Белозерцев присоединился к торжественному шествию «Бессмертный полк». В этом году с портретами погибших родных вышли на улицу 11 тыс. жителей Пензенской области. В Пензе, как сообщает мэрия, в ряды «Бессмертного полка» встали около 5 тыс. пензенцев.

Вместе с пензенцами — участниками патриотической акции глава региона совершил большой почётный круг с портретами своих родственников Василия Родионовича Белозерцева и Ивана Дмитриевича Ефанова, которые вернулись с фронта победителями. В семье губернатора есть и ещё фронтовики. Один из трёх погибших близких родственников захоронен в братской могиле в 1943 году под Тамбовом. Двое других — Иван и Дмитрий Белозерцевы отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 и 1942 годах. Одному было 20 лет, другому — 21 год. Память о героях бережно хранят в семейных архивах.

Затем состоялся праздничный митинг, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

На фронт ушли более 300 тыс. жителей Пензенской области. 200 тыс. не вернулись домой. 242 уроженцам Пензенской области присвоено звание Героя Советского Союза, 39 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.