Магас, 9 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в День Победы жители Ингушетии прошли по улицам населенных пунктов республики в колонах «Бессмертного полка». Около 7 тысяч человек приняли участие в шествии одновременно в четырех городах Ингушетии. Эта акция была проведена в память о каждом участнике Великой Отечественной войны, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины и не смог принять участие в Параде Победы в 1945 году.

Фото со страницы главы Ингушетии в соцсети «ВКонтакте» Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров с ветеранами Великой Отечественной войны

В едином строю вместе с жителями республики как будто прошли их родные — фронтовики, погибшие на фронте, и труженики тыла — все, кто перенес на своих плечах тяготы жестокого военного времени. Колонны «Бессмертного полка» прошли по улицам города воинской славы Малгобека, столицы Ингушетии — Магаса, города Карабулака и Сунжи, у Мемориала Памяти и Славы в Назрани.

В Назрани колонну, которая прошествовала от Мемориала памяти и славы до летнего амфитеатра, возглавил глава Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров нес портрет дяди Ахмета Иссиевича, который погиб под Одессой вначале войны. Рядом с ним — два старших сына в военной форме.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт было мобилизовано более 21 уроженцев Ингушетии, свыше 6,5 тысяч из них погибли на полях сражений. Жители республики были среди защитников легендарной Брестской Крепости. Несмотря на массовую депортацию ингушского народа, уроженцы республики продолжали честно исполнять воинский долг на поле боя.

Победа над фашистской Германией — это общий подвиг всего российского народа. Отмечая этот факт, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров написал на своей странице в Facebook, что долг нынешних поколений хранить память о погибших во время сражений. «В знак благодарности героям, более шести тысяч жителей Ингушетии примут участие в шествии «Бессмертного полка». Мы помним всех ушедших и гордимся их подвигом», — заявил ингушский лидер.