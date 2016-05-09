Азербайджан, 21 декабря, 2004, 17:18 — ИА Регнум. "Европейцам, американцам и россиянам предстоит сообща найти компромисс, согласно которому Армения получила бы временный контроль над Нагорным Карабахом, а в дальнейшем статус Карабаха был бы определен на референдуме - в течение пяти или десяти лет". Об этом пишут в статье "Путин и призраки империи", опубликованной в сегодняшнем номере "Фигаро", глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Леллуш и бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио.

В статье анализируются отношения между ЕС и Россией на фоне украинских событий. "Успех демократии на Украине должен быть положен в основу общей стратегии наших демократических стран. Цель этой стратегии - положить конец "замороженным" конфликтам на границах Европы", считают авторы статьи. В дальнейшем, судьба народов, живущих на границе России и ЕС, будет зависеть от того, будет ли победа "за российским неоимпериализмом, или ЕС сможет установить "pax europa". Для этого "западные демократии" по мнению авторов должны выступить с инициативами по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве. "Замороженные конфликты" в грузинских провинциях - Южной Осетии и Абхазии, также как и в Приднестровье имеют много общего между собой. Конфликт, в котором столкнулись Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе сложнее, он имеет несколько другую природу", пишут Ана Паласио и Пьер Леллуш.

"Что касается Турции, то ей предоставляется возможность показать, что страна желает войти в европейскую семью: для этого следует открыть границу с Арменией, что очень сильно облегчило бы жизнь этой республике, которая подвергается безжалостной блокаде вот уже 15 лет... Наконец, в обмен на сотрудничество с Азербайджаном в этом конфликте, Запад должен завязать тесные партнерские отношения с этой страной", резюмируют авторы.

Оба автора посетили Армению и Нагорный Карабах в конце октября 2004 года в составе делегации немецкого отделения фонда Маршалла (США). Они выступили за участие Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает армянский ресурс "PanArmenian.net".