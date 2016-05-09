Махачкала, 9 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В столице Дагестана в 2016 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 15 тысяч человек со всех городов и районов республики. Каждый муниципалитет был представлен отдельно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба главы и правительства Дагестана Дагестан. 2016 год. «Бессмертный полк»

Шествие началось на центральной площади Махачкалы. Участники с портретами своих предков-участников Великой Отечественной войны прошли по улице Расула Гамзатова, дальше спустились по улице Леваневского к улице Пушкина на набережной Махачкалы и до Аварского театра на Родопском бульваре.

В акции принял участие глава республики Рамазан Абдулатипов, который нес портрет своего отца — участника битвы за Севастополь Абдулатипа Гаджимурадова. Несли портреты своих родственников также председатель правительства Абдусамад Гамидов, спикер Народного собрания Хизри Шихсаидов, председатель Общественной палаты Дагестана Гамзат Гамзатов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и другие.

Перед началом шествия глава Дагестана сказал, что День Победы это символ нашего мужества, патриотизма и интернационализма. День Победы — это наша культура, наш дух. Он процитировал народного поэта Дагестана Расула Гамзатова: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей… Эти слова великого дагестанца, россиянина Расула Гамзатова сегодня звучат на всех торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, под эту песню ветераны и наследники Великой Победы встают и чествуют героев Великой Отечественной войны, солдат Победы. Хотя их все меньше среди нас, но их дух, их победа, их достоинство вместе с нами и сегодня, и на многие века».

Напомним, акция «Бессмертный полк» является гражданской инициативой по увековечению подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также по патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений. Главная задача движения «Бессмертный полк» — вернуть чувство сопричастности человека и его семьи истории Родины.