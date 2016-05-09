Феодосия, Крым, 9 мая, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В городе воинской славы Феодосии на набережной Десантников жители города отправили в плавание бумажные кораблики с именями участников Великой Отечественной войны. Акция получила название «Кораблик Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

управления информации и пресс-службы главы Республики Крым

Придумала акцию «Кораблик Победы» ученица пятого класса феодосийской гимназии №5 Екатерина Кимпинская. Прадед девочки — Герой Советского Союза, морской лётчик Николай Прилуцкий — сражался в Крыму.

«Очень важно, что в эту победную весну у нас в Крыму, в Феодосии, зародилась новая традиция. Тысячи юных крымчан, дети из многих регионов нашей страны, сегодня пустили в плавание свои кораблики Победы в память о героях войны. На каждом кораблике написаны имена тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Эта грандиозная и вместе с тем очень трогательная патриотическая акция стала всероссийской. Хотел бы поблагодарить феодосийскую школьницу Катю Кимпинскую, которая придумала акцию «Кораблик Победы», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Феодосийцы отправили в плавание целую бумажную флотилию из сотен корабликов.

Кроме того, на военном параде на центральной площади города парадные расчеты феодосийских воинских подразделений и военные реконструкторы пронесли 20-метровую копию знамени Победы.

Акция «Бессмертный полк» собрала в городе более трех тысяч участников. Возглавили шествие по набережной города глава Республики Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Председатель Совмина нёс в руках портреты своих дедов — Николая Петровича Аксёнова, заслужившего ряд наград, среди которых орден Отечественной войны, две медали «За отвагу», медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», и Семёна Ивановича Пелихатого, который в 1945 году в ходе Висло-Одерской операции получил тяжелое ранение и был награждён орденом Отечественной войны. Председатель Совмина нёс в руках портрет своего отца — Андрея Сергеевича Константинова, который после побега из нацистского концлагеря Zakcenhausen (г. Ораниенбург, Германия), куда он попал 15-летним мальчишкой, принимал участие в Берлинской наступательной операции в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, за что получил медаль «За взятие Берлина» и множество других наград.

Как сообщало ИА REGNUM, шествие «Бессмертного полка» прошло в Севастополе, где в строй встало более 10 тыс. человек и в Симферополе, где в акции приняло участие около 40 тыс. жителей. В Судаке «Бессмертный Полк» собрал более 1 тыс. человек. Кроме того акция прошла в Алуште, Белогорске, пгт Нижнегорском, Джанкое, Евпатории, Керчи, Коктебеле, Щёлкино, Ялте.

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