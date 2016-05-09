Архангельск, 9 мая, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». Более массово и масштабно акция прошла в Архангельске, где в ряды «Бессмертного полка» встали более 10 тысяч человек. В целом по области число участников составило более 20 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

День Победы в Архангельске

По информации одного из организаторов шествия Елены Недзвецкой, в этом году «Бессмертный полк» насчитывал 20 рот численностью 300 человек. «Одним из нововведений этого года стали профильные роты: железнодорожные войска, милицейский, медицинский батальоны и рота ветеранов Северных конвоев. Акция собрала рекордное число участников. С каждым годом их становится все больше и больше. Еще одним нововведением этого года стало изменение маршрута шествия. Мы, наконец-то, вернулись к маршруту прошлых лет. Прошли по Троицкому проспекту, по Набережной Северной Двины и вернулись к Вечному огню, где состоялась акция памяти. Курсанты кадетских классов школ города перед портретами ветеранов и участников войны провели ритуал «Колено преклонения». К сожалению, с каждым годом число участников войны становится все меньше», — сказала Елена Недзвецкая.

Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григорий Ковалёв, отметил, что, несмотря на штормовой ветер, акция состоялась и собрала масштабное число участников. «Бессмертный полк» — традиционная акция, которая проходит в Архангельской области на протяжении многих лет. К ней присоединяются все муниципальные образования области. С каждым годом она набирает обороты и участников становится больше», — сказал Григорий Ковалев.

Добавим, что в этом году было заказано и изготовлено более 2 тысяч штендеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в год юбилея Великой Победы «Бессмертный полк» собрал более 16 тысяч человек.