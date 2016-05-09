Кишинёв, 9 мая, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч жителей Молдавии приняли участие 9 мая в Марше Победы и шествии «Бессмертный полк» в столице страны Кишиневе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, многотысячная колонна прошла по центральному проспекту Кишинева в направлении Мемориала «Вечность». Люди несли в руках портреты своих родственников, сражавшихся с фашистскими оккупантами, а также цветы, знамена Победы и георгиевские ленты.

actualitati.md Марш Победы в Кишиневе

Руководство Молдавии участия в марше не приняло, однако присутствовало на митинге на Мемориале «Вечность». Президент Николай Тимофти возложил цветы к Вечному огню. В его послании по случаю Дня Победы отмечалось, что «71 год назад, 9 мая далекого 1945 года, антигитлеровская коалиция одержала победу в борьбе с носителями самой чудовищной и бесчеловечной идеологии — нацистской». Тимофти призвал сделать все, чтобы «подобные дьявольские события не повторились». «Сегодня, по прошествии более семи десятилетий, мы полны твердой решимости не допустить повторения массового истребления и разрушений времен той мировой войны», — добавил он.

Председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что за Победу была заплачена высокая цена. По его словам, практически у каждого жителя Молдавии кто-то из родственников погиб в этой страшной войне.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что в нынешнем году 9 мая власти Молдавии отмечают не только День Победы, но и «день Европы», «день памяти павших за независимость Родины», а по церковному календарю — день поминовения усопших. «Таким образом, сегодня мы с благодарностью вспоминаем героев этой земли, которые боролись за независимость страны, мы со смирением вспоминаем всех наших близких, которых, к сожалению, уже нет с нами, и мы с уверенностью и надеждой смотрим на наш путь к лучшему будущему в Европе», — сказал он.

«Уверен, что 9 мая для абсолютного большинства населения — это День Победы, — сказал в свою очередь лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. — Почти у каждой молдавской семьи есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне, или те, кто на ней погиб. Для всех нас это, с одной стороны, большой праздник — День Победы, а с другой, мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны и отдал жизнь, чтобы мы жили в мирной стране».

Торжественные мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине Великой Победы прошли во многих городах Молдавии. В столице Гагаузии Комрате и «северной столице» Бельцах также состоялись шествия «Бессмертного полка».