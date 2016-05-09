Вильнюс, 9 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В Вильнюсе сегодня, 9 мая, во время пикета около посольства Белоруссии против строительства БелАЭС начали собирать подписи граждан, которыми просят поддержать представляемый Сейму законопроект, обязующий запретить продавать в Литве электроэнергию, производимую на АЭС в Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство БелАЭС

Пикет организовала партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ).

«Независимая энергетическая система была, есть и должна быть приоритетом, а соблюдение международных норм — само собой разумеющимся для всех государств. Поэтому этот пикет — четкая весть нашим соседям о наших ценностях и взгляде. Я уверен, что-то, что происходит рядом с Вильнюсом — это ни что иное, а результат работы правительства, заснувшего на четыре года», — сказал председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис.

Жители Литвы смогут подписаться против покупки небезопасной энергии во всей Литве.

Координатор сбора подписей Жигимантас Павиленис подчеркнул, что «если Островец станет реальностью, страны Прибалтики никогда не станут частью синхронизированной электросистемы в Европе. Это и есть план Кремля — оставить нас энергетическим островом».

Участвовавший в пикете почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис сказал, что «возникшая для нас угроза — жизненная угроза, но не только для нас. Этот проект по своей бесчеловечности, нежеланию учесть живущих по соседству людей, в конце концов самих своих белорусов и живущее там польское и литовское меньшинство, острова литовцев в том краю будут отравлены самим строительством».

«Но в первую очередь давайте смотреть на ситуацию в Европе и контекст. Это проект против Европы. Мы первые, кто испытывает враждебность и угрозу, уничтожающую уже сейчас», — сказал Витаутас Ландсбергис.