Севастополь, 9 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Севастополе на параде 9 Мая в шествии «Бессмертного полка» прошла колонна с 15 тысячами участников. В этом году она стала более многочисленной по сравнению с парадом прошлого года. Штендеры с фотографиями, ордена и медали своих героев несли жители города-героя, родственники воинов, прибывшие из разных регионов России, кадеты президентского училища, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Александры Касьяненко

Марш открыли 150 кадетов — воспитанников Севастопольского президентского кадетского училища, которые несли фотографии своих прадедов, участников Великой Отечественной войны. На всем пути следования по кольцу города шествие «Бессмертного полка» пополнялось целыми семьями севастопольцев с портретами своих ветеранов.

«Сегодня мы идем на парад со своим дедом Ситниковым Василием Елизаровичем, полковником СМЕРШ. Мы представляем династию — я участник самообороны Севастополя, командир блок-поста «Фронтовое», — сказал ИА REGNUM Андрей Ситников. — Со мной 14-летний сын Артем и четырехлетний Иван. Для нашей семьи день Победы — это дата, которой мы гордимся. Потому что мы русские, наш дед воевал за Русь, потому что мы вернули Севастополь в Россию. Это мои сыновья, которые будут защищать родной Севастополь».

Десятки тысяч людей, собравшиеся в центре Севастополя, в первые минуты встретили полк молча, со слезами, пораженные бесконечной рекой фотографий воинов, вставших рядом со своими потомками. А после сорвались на эмоции и приветствовали «Бессмертный полк» аплодисментами, скандировали: «Спасибо!», «С Победой!».

Еще одним отличием шествия «Бессмертного полка» 2016 года в Севастополе — стало значительное число молодежи и детей, участвовавших в акции. Многие были одеты в форму времен Великой Отечественной или в военно-морскую форму.

Юлия и Виталий Зеликовы прошли в «Бессмертном полку» с портретами своего дедушки Николая Китаева и бабушки Анны Васильевны, хирургической медсестры. «Она вынесла с поля боя сотни бойцов, дошла до Берлина и там познакомилась со своим мужем, который служил в авиационных войсках и попал к ней на операционный стол. После войны они воевали с бандеровцами на Западной Украине. Николай Китаев воевал в составе второго Украинского фронта, закончил войну на Дальнем Востоке», — рассказали родные участников Великой Отечественной войны.

К колонне «Бессмертного полка» в Севастополе также присоединился полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и и.о. спикера заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, как и в прошлом году, в колонне прошел губернатор Севастополя Сергей Меняйло с портретом отца.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 Мая, в Севастополе состоялся традиционный военный парад и парад Победителей в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.