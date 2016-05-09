Черкесск, 9 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 40 тысяч жителей Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе главы и правительства региона. В столице республики городе Черкесске акция началась в 15:00. Колонна участников шествия прошла по площади имени Ленина до парка Победы.

Жители республиканской столицы пронесли по улицам города портреты своих родных, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, тех, кто ковал победу в тылу врага, и просто пережил эти страшные военные годы. Тысячи участников шествия таким образом выразили благодарность подвигу советских людей, победивших фашизм.

Как отметил руководитель республики Рашид Темрезов, акция «Бессмертный полк» уже стала всенародным общественным движением, которое объединяет людей из разных стран, разных регионов нашей страны. «Каждый считает честью пронести портрет воина-фронтовика — родственника, знакомого или просто известного земляка. И все люди на портретах — Герои, независимо от орденов и званий. Наша память сильнее времени», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Сам глава республики вместе со своей семьей возглавил колонну «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки Солтанхамита Темрезова. Дети несли портреты своих прадедушек.

Впереди колонны шли воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи — Поста №1 города Черкесска. В колонне также прошли родные участников Великой Отечественной войны, удостоенных высоких государственных наград. Стоит отметить, что среди уроженцев Карачаево-Черкесии 29 Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также восемь кавалеров Ордена Славы трех степеней.

В республиканской столице с портретами родных и близких ветеранов-фронтовиков по главной площади столицы прошли около 12 тысяч человек. В нынешнем году количество участников акции увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

В городе Карачаевскешествие «Бессмертного полка» прошло по улице Мира от площади до памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники акции также пронесли георгиевскую ленту размером в 100 квадратных метров. В Усть-Джегутинском районе число участников акции составило около 1500 тысячи человек, в Адыге-Хабльском — более 1200 человек, в Ногайском — 2000 человек, Прикубанском — более 2200 человек, в Урупском — около 1000 человек, Абазинского района — 4000 человек, Хабезского — 5000 человек, в Карачаевском районе — более 2000 человек, в Малокарачаевском районе — более 2500 тысяч человек.