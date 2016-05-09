Ростов-на-Дону, 9 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в сквере имени 353-й Стрелковой Дивизии увековечили память участника штурма Рейхстага Алексея Береста. Он вместе с боевыми товарищами водрузил Знамя Победы над зданием утром 1 мая 1945 года. Алое полотнище стало символом Великой Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, монумент стал поистине народным — средства на установку памятника пожертвовали как жители Ростовской области, так и неравнодушные россияне.

donland.ru Памятник Алексею Бересту

Отметим, что открытие памятника совпало не только с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, но и 95-й годовщиной со дня рождения Алексея Береста. Вместе с губернатором Василием Голубевым полотнище с монумента сняла дочь участника штурма Рейхстага Ирина Берест. Она поблагодарила всех организаторов и участников установки памятника.

Отметим, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области, в свою очередь, в конце апреля выступили с обращением, которое будет направлено председателю комиссии при президенте РФ по государственным наградам. В письме парламентарии Дона предлагают наградить Алексея Береста званием Героя Российской Федерации посмертно в особом порядке.

«Необходимо восстановить историческую справедливость в отношении Алексея Прокофьевича Береста. Этот человек — настоящий герой! Участник водружения знамени Победы над Рейхстагом и просто человек, спасший ребенка ценой своей жизни в мирное время. Это достойный пример патриотического воспитания, о котором мы сегодня так много говорим», — отметил спикер донского парламента Виктор Дерябкин.

Напомним, что Алексей Берест родился на Украине, а после окончания Великой Отечественной войны и Победы над немецко-фашистскими захватчиками его домом стал Ростов-на-Дону. Здесь он героически погиб, спасая девочку из-под колес поезда на станции, расположенной неподалеку от места работы — завода «Ростсельмаш».

В донской столице живет дочь Алексея Береста, которая бережно хранит память об отце и делится воспоминаниями о герое с молодым поколением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре имя Алексея Береста увековечено на Аллее Звезд, в честь участника штурма Рейхстага названа одна из улиц. Также открыто три мемориальных доски в память о герое.