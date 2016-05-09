Рига, 9 мая, 2016, 18:05 — ИА Регнум. «Помирись с теми, против кого воевал, и получи год бесплатного интернета», — с таким призывом к ветеранам войны в День Победы обратилась латвийская интернет-компания. Шокированные пользователи сети интернет подвергли «акцию» критике, а многие клиенты компании уже поспешили заявить об отказе от ее услуг, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ни за что!

Как стало известно, суть акции от интернет-провайдера Pronets заключается в следующем: двум ветеранам обоих фронтов (ветерану Красной армии и ветерану легиона Waffen SS) предлагалось вместе явиться в офис компании, «зачекиниться» и получить год бесплатного интернета.

«В связи с майскими праздниками объявляем акцию за мир и сплоченность! Подарим один год бесплатного интернета тем ветеранам, которые зайдут к нам в гости 9 мая и сделают Check in. Главное условие: в офис должны вместе прийти ветеран со стороны Латвийского легиона и ветеран Советской армии. Дети и внуки ветеранов, смело можете помогать своим родным осваивать новые технологии! Поддержим мир!» — указывается в описании акции.

После появления информации об акции на странице компании в facebook многие пользователи сети в крайне резкой форме высказались в адрес авторов «рекламного хода».