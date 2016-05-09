Гатчина, Ленинградская область, 9 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Количество участников «Бессмертного полка» в Ленинградской области превысило 125 тысяч человек. Только в одной Гатчине, где проходило главное областное шествие, на улицы с портретами своих близких — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла — вышло 25 тысяч жителей. Колонна растянулась более чем на два километра.

lenobl.ru Шествие «Бессмертный полк» в Гатчине (Ленинградская область)

Шествие в городе воинской славы Гатчине возглавляли спикер Государственной думы Сергей Нарышкин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В гатчинской акции участвовали ветераны и делегации жителей из всех районов Ленинградской области, отметили в пресс-службе правительства региона.

«Наш регион одним из первых присоединился к акции «Бессмертный полк», и все эти годы жители Ленинградской области выходят на улицы с портретами своих родственников по зову сердца», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона прошел по Гатчине с портретом своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны, а Сергей Нарышкин — с портретом отца-фронтовика. По завершении шествия на Дворцовой площади Гатчины состоялся концерт, посвященный Дню Победы.

Ленинградская область принимает участие в акции уже четвертый год. В 2015 году «Бессмертный полк» собрал более 96 тысяч ленинградцев. В этом году эта цифра возросла до 125 тысяч.