Мадрид, 9 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», из-за операции на травмированном колене пропустит чемпионат Европы-2016 во Франции, утверждает портал AS.

getbg.net Травма

По данным издания, игрок сборной России перенесет операцию на бедре, на восстановление ему потребуется порядка 4-х месяцев.

Таким образом, спортсмен пропустит не только ЧЕ во Франции, но и старт нового сезона.

Напомним, футболист «Валенсии» Денис Черышев повредил ногу 1 мая в ходе матча против «Вильярреала».