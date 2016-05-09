Астрахань, 9 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. 9 мая в Астрахани 15 тысяч жителей и гостей региона прошли в Бессмертном полку, держа в руках фотографии родных и близких, воевавших за свободу и независимость своей Родины. Шествие полка трибуны приветствовали стоя, отдавая дань памяти и уважения тем, кто приближал Победу, но не дожил до наших дней. Встать в ряды полка мог каждый, переедет корреспондент ИА REGNUM.

30.mvd.ru Колонна Полка в Астрахани

Родственники солдат и ветеранов, которые уже никогда сами не смогут пройти на параде, несли в руках штендеры с их фотографиями. Построение началось в 9:00 в парке «Армения». Колонна прошла с портретами участников Великой Отечественной войны по улицам Советской, Тредиаковского, Ленина и приняла участие в военном Параде.

Участниками «Бессмертного полка» стали учащиеся образовательных организаций, их учителя и родители, представители молодёжных и общественных организаций области, ветераны, трудовые коллективы, простые астраханцы, — все те, чьи родственники внесли свою лепту в историю великой Победы.

Прошёл в Астрахани и традиционный военный парад. В нём приняли участие более тысячи военнослужащих, представлявших различные виды и рода войск областного гарнизона, а также силовые ведомства. В их числе сотрудники патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной охраны, Госавтоинспекции, уголовного розыска, постоянного и переменного состава Астраханского суворовского военного училища МВД России, в том числе рота барабанщиков.

Почётное право пройти 9 мая торжественным маршем по площади Ленина и отдать воинское приветствие ветеранам получили около ста полицейских. Они на протяжении нескольких месяцев проходили тщательную строевую подготовку, участвовали во всех репетициях.

Завершило парад прохождение военной техники и конное шествие казаков.

По традиции, накануне Дня Победы астраханцы возложили цветы и венки к памятникам боевой славы и воинским захоронениям. У Вечного огня в Братском саду ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, воины астраханского гарнизона, представители органов власти, общественных организаций почтили память погибших воинов минутой молчания. Прозвучал гимн России и под звуки военного духового оркестра мимо обелиска торжественным маршем прошёл почётный караул Астраханского гарнизона. На Комсомольской Набережной и в Братском саду работала полевая кухня с горячей кашей.

Напомним, в прошлом году к «Бессмертному полку» присоединились более 10 тысяч астраханцев.