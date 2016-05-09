Орел, 9 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Около 15 тысяч человек, по предварительным данным, принимают участие в акции «Бессмертный полк», которая проходит в Орле 9 Мая, в 71-ю годовщину Дня Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Фото Екатерины Рябиковой

В 15:00 от стелы «Орел — город воинской славы» жители региона, с портретами своих отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину в 1941—1945 годах, прошли по улице Салтыкова-Щедрина, через улицу Ленина по Александровскому мосту спустились к скверу Ермолова. Орловчане участвуют в шествии целыми семьями, с детьми.

По сравнению с прошлым годом число участников акции выросло практически в пять раз — в прошлом году, по данным организаторов, в колонны встали около трех тысяч человек.