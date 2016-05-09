Вильнюс, 9 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Тысячи жителей Вильнюса сегодня, 9 мая, приходят к монументу павшим в Великой Отечественной войне на Антокольском кладбище (Антакальнисе), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Тарасенко ИА REGNUM Молебен

Из официальных лиц к Вечному огню сегодня прибыли посол России в Литве Александр Удальцов и посол Белоруссии Александр Король, а также депутаты Сейма и горсовета Вильнюса от партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских Семей, другие политики.

Литовские чиновники День Победы традиционно проигнорировали, что, впрочем, не испортило настроения тысячам собравшихся, которые продолжают прибывать к Вечному огню. ИА REGNUM публикует фоторепортаж празднования 9 мая в Литве.