Великий Новгород, 9 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на акцию «Бессмертный полк» сегодня, 9 мая, с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу, вышли 12,5 тысяч новгородцев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, колонны прошли по улице Газон через площадь Победы-Софийскую к Монументу Победы и далее к Вечному Огню в Новгородском кремле, где участники акции возложили цветы.

Ольга Ларина. ИА REGNUM Копия Знамени Победы в Великом Новгорде

Во главе шествия курсанты МЧС пронесли 200-метровую копию Знамени Победы, далее под городской духовой оркестр прошли участники поисковой экспедиции «Долина» с баннерами с портретами фронтовиков, чьи имена удалось установить в результате поисковых работ.

«Бессмертный полк» новгородцев собрал целые семьи, очень многие из которых были с детьми. Когда первые участники акции уже подходили к цветами с Вечному Огню, последние колонны ещё проходили по центральной площади. Всего же, по оценкам корреспондента ИА REGNUM, шествие непрекращающимся потоком обходило южную стену Новгородского кремля около часа.

Шли в рядах «Бессмертного полка» и первые лица региона. С портретами своих родных среди горожан были губернатор Новгородской области Сергей Митин и его первый заместитель Вероника Минина.

Напомним, акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Великом Новгороде в 2014 году. В прошлом году на шествие вышли около 10 тысяч горожан.