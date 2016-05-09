Грозный, 9 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Жители Чечни прошли по улицам городов и сел республики в колоннах «Бессмертного полка». Возглавил колонну руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который нес в руках знамя «Бессмертного полка». Он вместе с еще пятью тысячами жителей региона прошел по проспекту Владимира Путина и Ахмата Кадырова до площади Минутка, сообщили ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

chechenmol.ru Врио главы Чечни Рамзан Кадыров возглавил колонну «Бессмертного полка»

Акция проходит в Чечне уже второй год. Рамзан Кадыров впервые принял участие в марше памяти в Грозном. В 2016 году участников было в два раза больше, чем в предыдущем году. В колонне «Бессмертного полка» прошли родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки, вышедшие в составе колонны, а также бывшие жители Чечни, дети и внуки тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Они специально прибыли в Грозный для участия в акции.

Напомним, в День Победы в России и ряде зарубежных стран это шествие проводится уже с 2012 года. В руках у участников акции портреты членов семьи, погибших в годы Великой Отечественной войны, ветеранов армии и флота, тружеников тыла, детей войны — всех, в чьей жизни война заняла особое место, и память об этом сохраняется спустя многие годы из поколения в поколение.

Главной задачей акции является сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Организаторами шествия в Чечне стало Министерство по делам молодежи, Чеченское региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Чеченское региональное отделение «Волонтеры Победы», Республиканский добровольческий центр Vita и вузы Чеченской Республики.