Иваново, 9 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Ивановской области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции празднование Дня Победы началось с возложения цветов к воинским захоронениям и минуты молчания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

У мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте в Иванове прошел торжественный митинг и парад войск ивановского гарнизона. На площадь внесли боевые знамена соединений, сформированных в годы войны на территории Ивановской области. Прохождение войск ивановского гарнизона открыл расчет барабанщиков Кадетского пожарно-спасательного корпуса Ивановской пожарно-спасательной академии. В строю прошли парадные расчеты частей 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, авиаторы Центра боевого применения и переучивания авиационного персонала Военно-транспортной авиации, колонны пожарно-спасательной академии. Жители и гости региона смогли увидеть показательные выступления роты почетного караула, духового оркестра, парашютистов, барабанщиц и десантников.

Торжества по случаю Дня Победы в регионе продолжило шествие «Бессмертного полка». Ивановцы с портретами своих родных — участников военных действий, прошли от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту и проспекту Ленина. По разным оценкам, в акции приняли участие от шести до восьми тысяч человек.

Вечером на мемориальном комплексе Героям фронта и тыла представители молодежных объединений региона выложат свечами слово «Помним», и каждый желающий сможет зажечь свечу в память о павших воинах.

Закончатся торжественные мероприятия праздничным фейерверком.